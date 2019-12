Colisão de S10 e HB20 deixa um morto na BR-163; veículo pegou fogo

Uma colisão frontal seguida de incêndio envolvendo uma caminhonete S10 prata e um HB20 sedan, com placas de Sinop deixou um morto no final da tarde de domingo (17), no quilômetro 913 da BR-163, na região do Castanhal, em Itaúba (100 quilômetros de Sinop).





A Polícia Rodoviária Federal confirmou que um dos ocupantes que estavam a bordo do HB20 faleceu, mas não divulgou a identificação.





Após a colisão resultou ainda em pelo menos um ferido, que foi resgatado e encaminhado para uma unidade de atendimento de saúde da região.





Após o violento impacto, o veículo saiu da rodovia, o HB20 pegou fogo e ficou totalmente destruído.