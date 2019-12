Corpo de homem é encontrado um dia após se afogar para salvar filho

O corpo de Jonas Guimarães, conhecido como Jonas do “táxi“, foi localizado no sábado (16), no Rio Peixoto, em Matupá, a 696 km de Cuiabá. Ele teria morrido após salvar o filho que estava se afogando.



De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, Jonas estava com a família em uma praia às margens do Rio Peixoto. De repente, o filho dele começou a se afogar. Ele pulou na água para salvar o menino. Entretanto, ele desapareceu.



Os bombeiros foram acionados e fizeram buscas, mas como era final de tarde, o trabalho foi interrompido. As buscas recomeçaram no sábado (16), e o corpo encontrado por voltar das 17h30.



Jonas era casado e tinha três filhos.