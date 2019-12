Criança é atacada por cachorro e morre antes de chegar no hospital

Uma criança foi atacada por um cão, no município de Cláudia, hoje, por volta das 16h30. Ela foi socorrida em estado gravíssimo ao Hospital Regional de Sinop, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu antes de dar entrada na unidade médica. A informação foi confirmada por uma fonte do Instituto Médico Legal (IML), ao site Só Notícias.





O IML já recebeu a comunicação do óbito pela unidade regional. No entanto, está aguardado o registro da família na delegacia de Polícia Civil para poder fazer a retirado do corpo no hospital, que passará por exames de necropsia antes de ser liberado para os procedimentos fúnebres.





Uma enfermeira do Hospital Dona Nilza de Cláudia confirmou, ao site Só Notícias, que os ferimentos mais graves foram na cabeça. “A menina foi socorrida em estado gravíssimo ao Hospital Regional de Sinop. Ela chegou em estado grave, foi feita estabilização e encaminhada imediatamente ao hospital em Sinop. A menina foi acompanhada por um médico, enfermeiro e um técnico na ambulância”, disse.





Ainda não há informações de como ocorreu o ataque do animal.





