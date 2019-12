Homem picado por cobra no Nortão morre em hospital

Ademir Dias da Silva, de 50 anos, morreu Hospital e Pronto-socorro Municipal de Cuiabá, ontem. Ele foi picado por uma cobra no Assentamento Keno, localizado na região do município de Cláudia (90 quilômetros de Sinop), no último sábado. Ainda não há informações das circunstâncias de como ocorreu o ataque e a espécie.

De acordo com informações da secretaria municipal de Saúde de Cláudia, Ademir Dias recebeu os primeiros atendimentos no Pronto Atendimento. Pouco tempo depois, foi levado ao Hospital Regional de Sorriso, que fez a transferência ao Pronto-socorro da capital.

Uma funerária informou, ao Só Notícias, que o corpo de Ademir deve ser trasladado para Cláudia, onde morava com a família. Ele era casado e não tinha filhos.