Onças são vistas na zona urbana de Alta Floresta

Comerciantes e moradores com casas e empresas que os terrenos são ligados a uma reserva florestal ligando os setores C e E no município de Alta Floresta, estão preocupados e com medo. A razão é a presença de onça no local. Há relatos de que várias pessoas já viram o animal. Uma mulher que atua como promotora de vendas, revelou via telefone que há pouco tempo, na Perimetral Rotary flagrou o mamífero atravessando uma grande represa.



De acordo com ‘ Melry Eu’, o fato aconteceu há uns 30 dias. “Era uma onça pintada, já adulta”, assegurou a mulher que tinha ido à casa de uma filha que mora nas redondezas. “O filho de um vizinho nosso aqui também viu. Estamos com medo. Meu marido tinha feito uma limpeza perto da represa, embaixo de umas arvores, para as crianças brincar, mas agora tenho receio até de deixar a porta de casa aberta”, acrescentou a costureira Regina Pinheiro.



O fato mais recente foi no final de semana. Era início da manhã de sábado, em uma área que dá acesso à avenida Ariosto da Riva, quando um comerciante e outras pessoas que estavam próximas de uma área de mata densa e bambuzal, ouviram barulho possivelmente de dois animais. “Olha, aqui tem muitos macacos, já vimos porco-do-mato, capivaras, além de roedores como cotia e paca. Mas sábado foi diferente. Os cachorros ficaram assustados, apreciam acuados ao ouvirem o esturro”, lembra a testemunha.



“Não chegamos a ver, mas foram uns cinco minutos. Parecia que uma onça esturrava de um lado e a outra respondia, parecendo quando gatos estão cruzando em período de acasalamento, mas claro, com um barulho muito mais alto, de dá medo”, revelou o comerciante que tem uma empresa em um galpão aos fundos de um condomínio que fica na Avenida Ariosto da Riva e que a área atrás já é a reserva. “A gente fica apreensivo”, disse o comerciante já com receio de o animal ou animais, possivelmente de grande porte, aparecerem nos quintais e acabar atacando crianças, animais domésticos ou mesmo pessoas adultas.