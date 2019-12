Polícia Militar e Corpo de Bombeiros lançam campanha “Natal Feliz” em Alta Floresta

O 9º Comando Regional da Polícia Militar de Alta Floresta em conjunto com o 7º Comando Regional do Corpo de Bombeiros, lançaram na manhã desta sexta-feira (29), a campanha “Natal Feliz”.





A campanha visa arrecadar brinquedos novos, usados e alimentos não perecíveis. Esta é uma ação de solidariedade promovida pelas instituições de segurança em todo o estado de Mato Grosso.





Em Alta Floresta, os donativos podem ser entregues no quartel da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros, a coleta se estende até o dia 18 de dezembro. O total arrecadado será doado às pessoas carentes e Instituições de Caridade.





O lançamento da campanha teve a participação do Comandante do 9° CR/PM, Sub Comando do 7° CR/BM, Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, Tiro de Guerra do Exército Brasileiro e Imprensa local.





Postos de Arrecadação: