Alta Floresta: Câmara aprova orçamento de R$ 157 milhões para 2020

A Câmara Municipal de Alta Floresta aprovou na manhã desta quinta-feira (12.12), em dois turnos de votação, a Lei Orçamentária Anual que estima receita e fixa as despesas para o próximo ano, em R$ 157.864.900,00 (cento e cinquenta e sete milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, novecentos reais). O Projeto de Lei nº 2.012/2019 foi aprovado por unanimidade.





O orçamento geral do município de Alta Floresta para o ano que vem prevê a destinação de R$ 134.219.900,00 (cento e trinta e quatro milhões, duzentos e dezenove mil e novecentos reais) para a administração direta e R$ 23.645.000,00 (vinte e três milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil reais) para a administração indireta.





As áreas com previsão de maior gasto são Educação, com R$ 42.971.875,00 (quarenta e dois milhões, novecentos e setenta e um mil, oitocentos e setenta e cinco reais), Saúde com R$ 27.287.325,00 (vinte e sete milhões, duzentos e oitenta e sete mil, trezentos e vinte e cinco reais) e Infraestrutura com R$ 21.211.000,00 (vinte e um milhão, duzentos e onze mil reais).





Além disso, na área de Assistência Social o orçamento previsto é de R$ 7.328.262,28 (sete milhões, trezentos e vinte e oito mil, duzentos e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos). Na área de Esporte, Cultura e Juventude, a previsão é de R$ 4.299.300,00 (quatro milhões, duzentos e noventa e nove mil, trezentos reais).





Já na área de desenvolvimento, meio ambiente e indústria, comércio e turismo, estima-se R$ 2.455.500,00 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil e quinhentos reais). Enquanto isso, para a agricultura e pecuária, estão previstos R$ 1.809.550,00 (um milhão, oitocentos e nove mil, quinhentos e cinquenta reais).





LINDOMAR LEAL