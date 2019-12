Câmeras de projeto flagram Jaguatirica em fazenda localizada à 4 km de Alta Floresta

O projeto Fauna da Amazônia vem sendo desenvolvido desde agosto de 2019 em Alta Floresta e região e tem como objetivo, trabalhar a percepção da população sobre as riquezas naturais que temos na região, riquezas estas que já geram renda por meio do turismo.





De acordo com Eldile Edson, engenheiro florestal e servidor do IFMT e responsável pelo projeto Fauna da Amazônia, o projeto implantou câmeras em propriedades da região, com o objetivo de registrar a movimentação da fauna, flagrando os animais em momentos inusitados e também registrando sua rotina.





No último dia 28 de novembro, câmeras instaladas na Fazenda Anacã, à 4 km do perímetro urbano de Alta Floresta flagraram uma Jaguatirica (Leopardus pardalis).





Esta é a terceira vez que o animal é filmado pelo projeto. O primeiro registro ocorreu em agosto, posteriormente no dia 15 do mês de novembro o animal voltou a ser flagrado.





A jaguatirica caça animais de pequeno porte como aves, tatus, macacos, peixes, entre outros. Ela está ameaçada de extinção, sobretudo pela caça esportiva e pelo fato de que muitas vezes ataca animais domésticos e acaba sendo morta.





Além da jaguatirica, já registramos esquilos, antas, quatis, cachorro do mato, macacos, tamanduá mirim, Irara, entre outros animais.





A jaguatirica pode ser confundida facilmente com uma onça, podendo chegar ao tamanho de um cachorro médio (aproximadamente 16 kg).





Conforme Eldile, que também é servidor público, o projeto tem o objetivo de trabalhar com educação ambiental, visitando propriedades nas redondezas de Alta Floresta, orientando produtores sobre a importância dos bichos para a manutenção de um ecossistema equilibrado. O projeto não é ONG, mas sim uma iniciativa pessoal.





Para quem quiser acompanhar o projeto, pode acessar a página nas redes sociais ( facebook YouTube ).





Temos um canal no YouTube e página no Facebook onde divulgamos os registros.