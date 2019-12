Polícia Civil prende homem suspeito de praticar mais de 30 furtos em Apiacás

A Polícia Judiciária Civil de Apiacás, coordenada pelo Delegado Eugênio Rudy Junior, prendeu um homem conhecido pela alcunha de “Gabrielzinho”, suspeito de ser o responsável por furtos de residências e estabelecimentos comerciais do município. Investigações apontam que ele teria praticado mais de 30 furtos na cidade.





O suspeito foi detido após furtar uma loja localizada na Av. Governador Dante Martins de Oliveira. O proprietário registrou Boletim de Ocorrência, e os investigadores de posse de algumas informações, conseguiram localizar o suspeito em uma chácara na zona rural. O local, segundo denúncias, era frequentemente utilizado como esconderijo, e para guardar objetos oriundos de furtos.





De acordo com informações, ao ser flagrado, Gabrielzinho reagiu com violência. Durante revista pessoal foi encontrado um celular pertencente ao estabelecimento recém furtado. Indagado sobre outros produtos oriundos de furtos, o suspeito revelou a existência de vários buracos no pasto da propriedade, todos cobertos de capim (camuflados), e dentro os investigadores localizaram mais objetos escondidos.





Após ser questionado pela autoridade policial, o homem apontou outros endereços na cidade e lá foram localizadas as ferramentas utilizadas pelo meliante, para arrombar e adentrar os locais onde cometia os furtos.





O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, para procedimentos na formalidade da lei, e de antemão, o Delegado Eugênio Rudy Junior, garantiu que irá “representar pela prisão preventiva de Gabrielzinho, visto que se trata de pessoa reincidente, contumaz na prática crimes patrimoniais”, finalizou.





Fonte: Nortão em Revista