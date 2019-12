Prefeitura de Alta Floresta recebe parecer contrário do Tribunal de Contas à aprovação das contas de governo

Gastos com pessoal acima dos limites estabelecidos pela lei de responsabilidade fiscal, repasses ao poder legislativo em desacordo com a constituição, abertura de créditos adicionais suplementares sem autorização legislativa, essas foram algumas das irregularidades constatadas nas contas da prefeitura de Alta Floresta sob a responsabilidade de Asiel Bezerra de Araujo.

Mesmo com apresentação de defesa, o relator das contas, conselheiro Guilherme Maluf entendeu que pelos motivos explicitados, concordou com a unidade técnica e o Ministério Público de Contas pela manutenção da irregularidade gravíssima e expedição da recomendação sugerida, tendo em vista que a reincidência na extrapolação dos limites de gastos com pessoal enseja a reprovação destas contas de governo, principalmente diante dos resultados orçamentários e financeiros negativos do município no exercício de 2018.