Caminhão da Brigada Municipal pega fogo no pátio da secretaria de infraestrutura em Alta Floresta

O caso foi registrado na manhã de ontem, domingo (26), no pátio da secretaria de infraestrutura de Alta Floresta.





A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada por volta das 07h41, para atender a ocorrência. Ao chegar no pátio da secretaria encontrou o caminhão Ford, branco, empregado pela Brigada Municipal de Combate a Incêndios no período de estiagem em chamas.





A guarnição composta por três militares passou a controlar o fogo que atingia a parte da cabine. Fez-se a avaliação do cenário quanto a riscos iminentes e potenciais, desligamento da bateria e extinção do incêndio que destruiu boa parte da cabine do veículo.





O solicitante do atendimento, que é servidor vigilante da Secretaria, detalhou à guarnição que o caminhão estava estacionado no pátio, quando em dado momento avistou fogo no veículo, tendo iniciado um combate utilizando extintor de incêndio, sem êxito, ligando em seguida para o Corpo de Bombeiros, que se fez presente rapidamente.





As causas do incêndio serão apuradas.