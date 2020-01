Capivara invade casa e é capturada pelo Batalhão Ambiental

Uma capivara entrou dentro de uma residência no bairro Construmat, em Várzea Grande, nesta quarta-feira (29). O animal foi resgatado pelo Batalhão Ambiental da Polícia Militar de Mato Grosso (PMMT). Esse foi o segundo resgate em menos de uma semana na região metropolitana de Cuiabá.





De acordo com a PM, o morador da casa foi quem entrou em contato com a unidade. Os policiais fizeram a contenção do animal que foi acomodado em um compartimento apropriado para animais de médio porte e colocado na viatura. Após o procedimento, a capivara foi remanejada para um habitat natural conforme termo de resgate e soltura de animais.





O primeiro animal resgatado nessa semana foi um tamanduá-bandeira, nesta terça-feira (28), no Residencial San Marino, em Cuiabá. Ao chegar no local, os policiais colocaram o tamanduá em uma caixa apropriada para animais de médio porte e posteriormente o levaram até a região do Manso.





Em um vídeo, o policial alerta sobre a “altíssima periculosidade” do animal. “A gente orienta a não deixar adultos e crianças perto porque parece um bichinho de pelúcia, como muitos dizem, mas é um animal de altíssima periculosidade. Já houve várias incidências”. O alerta também foi feitos aos moradores do condomínio.





