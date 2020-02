Defensoria Pública de Alta Floresta abre inscrição para seleção de estagiário

O Núcleo da Defensoria Pública de Alta Floresta, abriu ontem quinta-feira (30/1) inscrições para três vagas de estágio, com bolsa, para estudantes do curso de direito que estão entre o 3º e o 9º período. A carga horária de trabalho é de seis horas, das 12h às 18h, e a remuneração é de R$ 700, mais auxílio transporte no valor de R$ 180.





Os interessados poderão inscrever-se para o teste de seleção até as 23h de quinta-feira (6/2) pelo e-mail: defensoriapublica.afmt@gmail.com . As provas serão aplicadas no dia 10 de fevereiro, às 8h30, no Núcleo, localizado na avenida Ariosto da Riva, sem número, bairro: Centro, prédio ao lado da OAB. Os candidatos também devem levar dois quilos de alimentos não perecíveis no dia da prova.





As provas serão: discursiva e de títulos. A primeira terá cinco questões que poderão classificar e eliminar os candidatos. O valor total das questões somará até 10 pontos. Já a prova de títulos terá valor classificatório e pontuação máxima de cinco pontos. Apenas os candidatos classificados na prova discursiva terão seus títulos avaliados.





Os alimentos arrecadados serão doados para programas assistenciais. Para ter acesso às regras completas do processo, clique aqui . O resultado final do processo seletivo será publicado no Núcleo da DPMT de Alta Floresta no dia 14 de fevereiro de 2020. A seleção terá validade de um ano e além de identificar os candidatos para preencher as vagas, criará um cadastro de reserva.