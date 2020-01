Dentista de 24 anos morre após complicações no parto da primeira filha

Uma dentista de 24 anos identificada como Flávia Voss morreu após complicações no parto da primeira filha, no Hospital Municipal Santo Antônio, em Aripuanã (a 972 quilômetros de Cuiabá), na madrugada de quarta-feira (22).





Flávia teria entrado em trabalho de parto durante a madrugada. Entretanto, durante a cesária teria sofrido uma crise convulsiva e apresentou hemorragia interna, segundo informou o Hospital Municipal ao site Bem Notícias. A equipe médica tentou reanimar a paciente, mas ela não resistiu e morreu. O bebê passa bem.





A versão é contestada por amigos. Segundo publicação em redes sociais, o parto estaria previsto para ocorrer na segunda-feira (20), três pessoas teriam sido atendidas na frente da dentista, que foi liberada para voltar para casa. O parto só ocorreu dois dias depois.





Laudo do Instituto Médico Legal (IML) irá apontar a causa do óbito. Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte de Flávia. "A notícia chega de que perdemos essa pessoa tão especial e querida! É incrível como você conseguia ser tão generosa e a disposição que tinha pra ajudar todos que sempre precisavam", lembrou uma amiga no Facebook.





Outro lado





O site Olhar Direto entrou em contato com o Hospital, que orientou procurar a Secretaria Municipal de Saúde. No entanto, em dois números repassados por uma funcionária da Prefeitura, não foi possível fazer contato com nenhum responsável pela pasta.





Fonte: Olhar Direto