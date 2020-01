Embarcação com 3 adultos e 4 adolescentes vira no rio Teles Pires

Uma canoa com três adultos e quatro adolescentes virou, esta tarde, no rio Teles Pires, em Sorriso. O grupo foi resgatado com auxílio do helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), conforme informações divulgadas pelo tenente-coronel Flávio Ramalho.





“Fomos acionados pelos canais de emergência para fazer trabalho conjunto com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Recebemos informação de que um barco virou aqui, imediato deslocamos com toda a estrutura de segurança. ‘Batemos’ todas as margens do Teles Pires, e graças a Deus, localizamos um grupo que estava acenando”.





Clério Fernandes estava no barco e disse que o acidente foi causado pela correnteza. “O meu menino mais velho saiu por debaixo da canoa. Aí eu gritei ele respondeu. Fui atrás e peguei ele. Aí voltei para ajudar os outros, que estavam segurados nos galhos. (…) Foi correnteza, onde tem um monte de pedra”.





A embarcação virou, segundo Clério, a cerca de 15 metros da margem. Eram quatro adolescentes de 12, 13 e 15 anos, além de uma jovem de 18 anos. Outro adulto, além de Fernandes, também estava no barco.





Conforme o tenente-coronel, o grupo foi colocado em um carro e levado até o ponto de apoio na BR-163. Ninguém ficou ferido.