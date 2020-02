Falece mulher vítima de acidente em Alta Floresta

Fonte: Redação Notícia Exata - Foto: Montagem Notícia Exata

Faleceu por volta do meio dia de hoje, sexta-feira (31), Lorraynne Suene, 25 anos, que sofreu um acidente de trânsito na manhã de ontem, quinta-feira (30), na avenida Ariosto da Riva, em Alta Floresta. Ela conduzia uma moto Fan, quando foi colhida por um veículo Uno, o veículo acabou arrastando a jovem, parando somente ao bater em uma caminhonete que estava na travessa U-5.





A informação foi confirmada por familiares e pessoas próximas da vítima.





Lorraynne foi socorrida em estado grave ao Hospital Regional de Alta Floresta e aguardava remoção para uma Unidade de Terapia Intensiva.





Conforme informações colhidas no dia do acidente, ela foi socorrida com escoriações, fratura na bacia e também teve traumatismo encefálico.





Lorrayne trabalhava em uma rede de farmácias com lojas em Alta Floresta e outros municípios do nortão. Ainda não há informações sobre o local e horário do seu velório.