Grávida dá à luz em presídio durante visita a marido em MT

Uma grávida de 20 anos deu à luz no presídio da Mata Grande, em Rondonópolis (MT), na tarde desse domingo (26), quando visitava o marido que cumpre pena no local. Dois agentes penitenciários, sendo um enfermeiro e o outro técnico de enfermagem, ajudaram a mulher quando ela entrou em trabalho de parto.

Os dois agentes que fizeram o parto atuam em unidades de saúde quando estão de folga do sistema prisional.

A criança é menino. Ele e a mãe passam bem. A mãe informou aos médicos que descobriu a gravidez há um mês. Ela ainda passaria por consulta médica para começar a fazer o pré-natal.

A Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp) informou que tudo aconteceu fora da ala onde o marido da grávida cumpre pena.