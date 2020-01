Homem é preso após esfaquear mulher no rosto em Alta Floresta

A Polícia Civil de Alta Floresta prendeu em flagrante na tarde desta sexta-feira (24), Francisco Macedo (idade não informada), pela prática de tentativa de feminicídio.





De acordo com a Polícia, na noite de ontem, quinta-feira (23), a vítima, uma mulher de 25 anos, acabou sendo atingida por vários golpes de faca no rosto após se recusar a sair com o suspeito, que queria manter relações sexuais com ela.





Em entrevista, o delegado Vinícius Nazário relatou que a vítima conheceu o suspeito na cadeia pública, durante o período que o irmão dela estava preso.





Após, em 2018 quando Francisco saiu da cadeia, teve um envolvimento amoroso, mas que chegou ao fim quando ela se mudou para Paranaíta.





A vítima disse em depoimento que retornou para Alta Floresta há 3 dias e que na noie de ontem, quando seguia pela avenida Mato Grosso, foi abordada pelo suspeito, que lhe ofereceu carona, mas a mulher recusou, seguindo a pé até uma pizzaria.





Durante o trajeto, o suspeito a acompanhou insistindo para que ela subisse na moto. Já na pizzaria a vítima sentou-se à mesa de um casal conhecido, Francisco também chegou ao local.





Após o casal ir embora, o suspeito voltou a abordar a mulher e a insistir para que a vítima o acompanha-se. Diante da recusa, pegou uma faca e desferiu golpes no rosto da vítima, foragindo e seguida.





A mulher desmaiou e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional, onde ficou internada até esta sexta.





A vítima disse ao delegado que ligou para o suspeito, este a ameaçou de morte.





Após uma denúncia anônima, a Polícia Civil fez a sua detenção no bairro Parque das Nações. Francisco já tem passagens por roubo a banco em Nova Monte Verde, roubo de carro em Alta Floresta e também é apurado uma detenção por roubo em Guarantã do Norte. Ele usava tornozeleira eletrônica, que estava violada.





Francisco foi preso e encontra-se a disposição da justiça.