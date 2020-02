Adolescente de 16 anos que desapareceu em MT é encontrada 'casada' com ladrão de carros

Uma adolescente de 16 anos, nome não revelado, dada como desaparecida em Colniza, desde o ano passado, foi encontrada no início da noite desta terça-feira (18) vivendo com um ladrão de carros numa casa do bairro Jardim Umuarama, em Cuiabá.





No local, o bandido e o comparsa foram presos acusados de roubar um Honda Civic durante uma batida da PM, que recebeu denúncia anônima.





De acordo com a ocorrência, a guarnição militar chegava ao endereço, na Rua 22, quando os dois perceberam ação correram para dentro de casa.

Os policiais fizeram o acompanhamento, entraram na residência e prenderam os criminosos.





Em varredura pela casa, em cima de uma mesa foram apreendidas seis munições calibre 38. No quintal foi encontrado um ‘monte de terra fofa’ que ao ser revirado foi localizado documentos pessoais de várias pessoas.





Após consulta desses documentos, por meio do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), foi constatado que se trata de pessoas vítimas de roubo.

Questionados sobre o fato, os ladrões simplesmente disseram que não sabiam de nada.





Ao ver adolescente, os militares perguntaram a idade dela, espontaneamente, ela respondeu que tinha 16, que era do município de Colniza, mas que tinha deixado a cidade para viver com um dos bandidos aqui na Capital.





Questionada se os pais dela sabiam sobre seu paradeiro, ela disse que não.





O pai da menor havia registrado um boletim de ocorrência informando o desaparecimento da filha, em 2019.





A ocorrência foi registrada por crimes de receptação, manter pessoa menor de 18 anos sob guarda, posse irregular de arma de fogo e corrupção de menores.





Diante dos fatos, a dupla foi algemada e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, onde foram ouvidos pelo delegado de plantão e ficaram à disposição da Justiça.





O conselho Tutelar foi acionado para acompanhar a menor durante os procedimentos na unidade policial.