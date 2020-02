Aeroportos de Alta Floresta, Sinop, Cuiabá e Rondonópolis estão com operação especial para o Carnaval

A Centro-Oeste Airports (COA), concessionária responsável pela administração e gestão do Aeroporto Internacional de Cuiabá (Marechal Rondon) e dos terminais aeroportuários de Sinop, Rondonópolis e Alta Floresta, preparou uma operação especial para atender ao aumento do fluxo de passageiros previsto para o feriado do Carnaval.





A COA projeta que, entre os dias 21 e 27 de fevereiro, cerca de 51,3 mil passageiros no Marechal Rondon, que terá 757 pousos e decolagens no período. E para garantir a fluidez das operações, a COA reforçou a escala de trabalho das equipes de segurança, operações e manutenção do Aeroporto Internacional de Cuiabá.





Todas as ações especiais adotadas para atender ao grande fluxo de passageiros durante o carnaval foram replicadas às operações dos outros aeroportos sob gestão da COA. No aeroporto de Alta Floresta, entre 21 e 27 de fevereiro, estão previstos 14 pousos e decolagens e a estimativa de movimentação é de 805 passageiros. Em Sinop, a expectativa é de 62 voos e um fluxo de 5,7 mil viajantes. Já em Rondonópolis, a perspectiva é que haja uma movimentação de 1.360 passageiros e 16 pousos e decolagens.