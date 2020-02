Alta Floresta: MP instaura inquérito para apurar caso de servidor que fez saques em conta de falecido

O Ministério Público Estadual, por meio da por meio da 2ª Promotoria Criminal, que tem a frente a promotora Carina Sfredo Dalmolin, publicou no último dia 06 de fevereiro, a portaria de instauração de inquérito civil nº 03/2020, que visa apurar o caso envolvendo um servidor público municipal, na época cedido a POLITEC de Alta Floresta, que usou o cartão de uma pessoa falecida para obter vantagens financeiras.





De acordo com a portaria, considerando que no exercício de suas funções na POLITEC, no dia 31/07/2019, o servidor ao realizar procedimento padrão de recolhimento dos pertences e documentos da vítima, teria se apropriado do cartão desta e, posteriormente, na posse do referido cartão, realizou movimentações bancárias na conta-corrente do falecido, na agência de uma cooperativa de crédito.





O MPE oficiou o Prefeito de Alta Floresta requisitando, no prazo de 15 (quinze) dias, informações acerca de eventual instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) em desfavor do servidor municipal pelos fatos ocorridos no dia 31/07/2019, nas dependências da POLITEC de Alta Floresta.





Além disso, o Ministério Público quer saber se já foi adotada alguma providência no âmbito da administração municipal, encaminhando os documentos comprobatórios.