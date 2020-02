Alta Floresta não terá carnaval popular

A exemplo dos últimos dois anos, a Prefeitura de Alta Floresta, através da Direção de Cultura e Juventude, optou pela não realização do Carnaval Popular neste ano de 2020.





A decisão foi informada pelo diretor de Cultura, Kauan Lima, diante o atual cenário a administração optou por investir em eventos culturais como o Festival da Canção (FESCAF).





"Os custos economizados com o carnaval podem ser revertidos para o FESCAF e ainda para a melhor qualidade dos atendimentos das oficinas ofertadas no decorrer do ano”, apontou Kauan Lima.