Alta Floresta: Bandidos invadem casa de Chico Gamba, o agridem e levam cerca de R$ 40 mil

O produtor rural e ex-secretário de agricultura do município de Alta Floresta, durante a gestão da então prefeita Maria Izaura, Chico Gamba, foi vítima de um roubo na noite de ontem, domingo (23).





Ele estava em casa com a esposa e a sogra, quando dois homens pularam o muro da residência, por volta das 20h00 e anunciaram o roubo. Na abordagem diziam “Perdeu, perdeu, se gritar você morre”, enquanto também perguntavam do dinheiro.





A vítima então disse aos bandidos que o dinheiro estava no veículo. Um dos suspeitos foi pegar o dinheiro enquanto o comparsa ficava com a vítima. Ainda durante o roubo, permutaram se a caminhonete de Chico teria seguro, ao informar que não, os bandidos decidiram deixar o veículo para trás.





Chico Gamba sofreu coronhadas na cabeça. Do local os bandidos levaram aproximadamente R$ 20 mil em dinheiro e cerca de R$ 20 mil em cheques. Durante o roubo, os assaltantes disseram conhecer Chico e sabiam que ele era produtor rural.





Na manhã de hoje, segunda-feira (24), nossa reportagem falou com o filho de Chico Gamba, ele informou que a família está bem e recupera-se do susto. Tafarel Gamba relatou que os pais foram trancados no quarto após o roubo e que conseguiram ser soltos pela avó, que apesar de problemas de visão, conseguiu chegar ao cômodo e abrir a porta, os bandidos haviam deixado a chave para o lado de fora.





Os bandidos fugiram posteriormente em um veículo Gol que dava apoio. O automóvel foi visto também durante a tarde de ontem, domingo, rondando a fazenda da família. Pelotões da área do 9º Comando Regional da PM foram informadas sobre o roubo.





Conforme Tafarel, parte dos cheques levados foram encontrados jogados a margem da MT-320, próximo a comunidade Zé Reis, no município de Colíder. Ao que tudo indica os bandidos sabiam da existência do dinheiro, pois não levaram nenhum outro objeto da família.





Um dos bandidos é moreno, usava boné, roupas escuras e outro estava sem camisa, bermuda e tinha uma mancha na barriga.





O caso foi encaminhado à Polícia Civil de Alta Floresta.





Chico Gamba é pioneiro no município, já foi secretário de agricultura e também disputou duas eleições municipais, ambas como candidato a vice-prefeito.