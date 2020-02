Botafogo dá entrada em visto e Honda deve estrear contra Flamengo

O Botafogo deu um importante passo para contar com Keisuke Honda em campo. O departamento jurídico conseguiu o visto de trabalho do japonês na última sexta-feira e a regularização do meio-campista de 33 anos é uma questão de tempo, visto que o Alvinegro já superou a parte mais complicada de todo este processo burocrático - justamente a relação com a Justiça Japonesa para conseguir o documento de trabalho.





- A maioria dos trâmites depende de órgãos públicos e inclusive repartições japonesas, leva um tempo. O recesso do carnaval também atrapalhou um pouco. O visto de trabalho foi deferido na sexta-feira antes do carnaval pelo Ministério do Trabalho, mas não houve tempo hábil de publicação no Diário Oficial, que é um requisito necessário. Hoje foi publicado no Diário Oficial da União, então conseguimos trazer na Polícia Federal para fazer o registro e terminar esse trâmite mais burocrático de visto de trabalho - afirmou André Alves, advogado do Botafogo, em entrevista à "Rádio Brasil".





Com o visto, Honda tem caminho encaminhado para conseguir a carteira para poder trabalhar no Brasil. O Botafogo, inclusive, já entrou com a documentação necessária para emitir tal documento, menos demorado que o anterior. Com isto, o nome do meio-campista deve aparecer no Bira (Boletim Informativo de Registro de Atletas) até o começo da próxima semana, com o BID da CBF sendo uma consequência, regularizando o atleta a entrar em campo.





- Com esse trâmite realizado vai estar hábil para emitir carteira de trabalho que possibilite assinar contrato definitivo. E com isso poderemos realizar todos os procedimentos de registro na Federação (Ferj) e na CBF, para que tenha condições de jogo na Taça Rio. A previsão é que isso se resolva hoje e no início da semana que vem já esteja regularizado e em condições de jogo - completou o advogado.

Desta forma, é muito provável que Keisuke Honda estará em dia em relação às documentações na próxima semana. Assim, o japonês estará regularizado para estrear contra o Flamengo, no próximo sábado, às 14h, no Maracanã, pela segunda rodada da Taça Rio.





O meio-campista treina com bola há mais de duas semanas e tem condições físicas para entrar em campo. Paulo Autuori já externou o desejo de contar com o japonês o quanto antes e não esconde a vontade e possível felicidade de poder escalá-lo no clássico diante do Rubro-Negro.





- Está ansioso e animado. É tudo novidade para ele, se sentiu bastante acolhido pela torcida, pelo grupo e pela comissão técnica. Está bastante empolgado a com possibilidade de estrear, querendo se apresentar no máximo das condições físicas dele - revelou o advogado.





Keisuke Honda vem treinando como meio-campista central, posição que deve atuar com Paulo Autuori quando a oportunidade aparecer. No dia a dia do Estádio Nilton Santos, a postura e o profissionalismo do japonês impressionam o elenco e a comissão técnica do Botafogo.