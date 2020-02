BR-163: Homem tem braço amputado e morre em acidente entre SW4 e carreta

Um homem, ainda não identificado, morreu na noite da última terça-feira (18), após se envolver em um grave acidente entre uma SW4 e uma carreta, na BR-163, próximo a Lucas do Rio Verde (332 quilômetros de Cuiabá). Outra pessoa que estava com ele foi socorrida em estado leve pelas equipes da Concessionária Rota do Oeste.



Segundo as informações da concessionária, o acionamento das equipes ocorreu próximo das 19h30. A SW4 seguia pela rodovia federal, quando colidiu na traseira da carreta, saiu da pista e capotou.

Os dois ocupantes da SW4 foram atendidos pela equipe de resgate da Rota do Oeste e encaminhados para uma unidade de saúde. Um homem teve o braço amputado e não resistiu aos ferimentos. O outro ferido estava em estado leve.

O condutor da carreta não sofreu ferimentos e assinou termo de recusa de encaminhamento médico. Não houve intervenção no fluxo de veículos, já que a SW4 parou fora da pista.

Segundo as informações iniciais, a SW4, com placas de Sinop, seguia no sentido sul. A carreta tinha placas de Lucas do Rio Verde.

Fonte: Olhar Direto