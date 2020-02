Caminhonete da prefeitura de Nova Monte Verde fica destruída após pegar fogo

Uma caminhonete Chevrolet S-10, da prefeitura municipal de Nova Monte Verde acabou sendo completamente destruída pelas chamas, após pegar fogo na Rodovia Estadual MT-208. O veículo estava sob responsabilidade da Secretária de educação, pasta chefiada pelo secretário Élcio Leandro.





De acordo com informações de um “post” na página do Facebook da prefeita Beatriz Lemes (MDB), a caminhonete apresentou problemas durante deslocamento realizado na data de ontem, sexta (14), sentido Alta Floresta. O veículo era ocupado por Élcio e pelo Chefe do Transporte Escolar, Juvenal.





A postagem relata que após identificar o problema, o condutor conseguiu efetuar a frenagem da caminhonete, possibilitando a saída dos ocupantes antes que o veículo fosse completamente consumido pelas chamas.





Segundo o texto publicado, o deslocamento para Alta Floresta com o veículo, tinha o objetivo de ir em busca de regularização de algumas documentações da prefeitura naquele município. Entretanto, a viagem foi interrompida pelo incidente.





Apenas danos materiais foram registrados.