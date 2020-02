Chuva causa rompimento de represa e tráfego na MT-242 é interditado no Nortão

A rodovia MT-242, no trecho entre o Distrito de Novo Mato Grosso, cerca de 60 quilômetros do centro de Nova Ubiratã (171 quilômetros de Sinop) precisou ser interditada pelos servidores da secretaria de Obras, neste final de semana. Houve rompimento de uma represa a aproximadamente mil metros da agrovila. “A tubulação não resistiu o volume de água, cedeu e acabou levando parte da pista. Em 15 dias choveu o que estava previsto para todo o mês de fevereiro. A situação é preocupante e requer atenção especial”, explicou o secretário, Cosmen Brito de Souza.





Desde a última quinta-feira o local vinha sendo monitorado. Neste domingo, funcionários de uma empresa terceirizada chegam ao município para iniciarem a construção de uma ponte no local. A previsão é de que o tráfego na rodovia seja restabelecido na próxima quarta-feira. Para ter acesso ao distrito, os motoristas devem utilizar rotas alternativas passando por diferentes propriedades rurais.





Para minimizar os impactos causados pelas chuvas, dezenas de profissionais têm trabalhado em sistema de plantão. Enquanto parte da equipe atua de forma paliativa, os demais profissionais fazem o monitoramento em trechos considerados de risco.





Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), o volume de chuvas registrados na região está acima da média anual.





A previsão de tempo para hoje, segundo dados do Instituto Climatempo é de pancadas de chuva a qualquer hora do dia e da noite. Muitas nuvens pela manhã com temperaturas que variam de 22 a 32 graus.

Fonte: Redação Só Notícias (foto: assessoria)