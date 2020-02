Conclusão BR163: frete já teve redução de 26% em MT

O transporte de grãos em Mato Grosso está cerca de 26% mais barato após a conclusão total da pavimentação da BR-163, que liga o Norte do Estado ao porto de Miritituba, no Pará. A informação é da Associação dos Produtores de Soja e Milho estadual (Aprosoja-MT), por meio do Movimento Pró-Logística. Obra foi concluída no final do ano passado e será inaugurada nesta sexta-feira (14.02).





Conforme explica o diretor executivo do Movimento Pró-Logística, Edeon Vaz, em 2019 Mato Grosso transportou dez milhões de toneladas de grãos somente pela BR-163, o que gerou prejuízo de aproximadamente R$ 600 milhões aos produtores rurais, devido as más condições de trafegabilidade da rodovia.





“A pavimentação é de grande importância ao setor produtivo de Mato Grosso. É fundamental para garantir a rentabilidade do produtor rural. Essa vitória se deve também ao trabalho de dez anos do Movimento Pró-Logística. No ano passado os produtores tiveram prejuízos devido as péssimas condições da rodovia. Este ano, a previsão é transportar 13 milhões de toneladas e estima-se uma economia de R$ 780 milhões de reais”, afirmou Vaz.





Presidente da Aprosoja Mato Grosso e vice-presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Soja (Aprosoja Brasil), Antonio Galvan, afirmou que a pavimentação total da BR-163 é um marco para o agronegócio brasileiro. Além disso, Galvan lembrou que é uma obra que beneficiará toda sociedade.





“Conclusão da BR-163 é um marco para o agro, que sonhamos por muitos anos. Com certeza todos ganharão. Nós produtores com a redução do frete, o transportador que não vai ter mais a preocupação de ficar na estrada, de parar no meio do caminho atolado. Eles vão ganhar mais porque o caminhão realmente vai poder produzir. E a sociedade como um todo também ganha. Quem anda de ônibus, moto, carro ou bicicleta vai poder ir e vir com mais qualidade. BR-163, alegria de todos e ganho para o país”, enfatizou o presidente.





Produtores rurais mato-grossenses já comemoram a mudança de comportamento na logística do Estado. Presidente do Sindicato Rural e produtor de Sorriso, Tiago Stefanello, disse que a conclusão da BR-163 é especial para Região Norte de Mato Grosso, pois garante mais competitividade aos produtores. “Agora nós temos os portos com mais fácil acesso, mais segurança aos caminhoneiros e produtores que transportam sua safra. Temos que dar parabéns a esse governo e a Aprosoja pela luta incansável pela conclusão da BR”, pontuou.





Já a produtora de Lucas do Rio Verde, Denise Hasse, a estrutura une pontas importantes em Mato Grosso e Pará. “Parabenizo todos envolvidos por honrarem essa promessa feita em 2019”, pontuou.





Para o diretor administrativo da Aprosoja e produtor de Nova Mutum, Lucas Costa Beber, a pavimentação total da BR-163 é um ato de respeito com os produtores de alimento e caminhoneiros do país. “Significa mais desenvolvimento em Mato Grosso. Hoje sabemos que um dos maiores desafios dos produtores é a logística e o frete, mas hoje sabemos que a rentabilidade do produtor irá melhorar após essa solução. Agradeço o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Tarcísio Gomes por mostrar que com seriedade e honestidade tudo pode ser feito no nosso país”, disse.





Inauguração - A pavimentação total da BR-163 será inaugurada nesta sexta-feira, com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, Ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes, e autoridades de Mato Grosso e Pará. Presidente da Aprosoja-MT também acompanhará a entrega dos serviços.





A cerimônia ocorrerá às 14h, no Km 102, o chamado “Marco Zero” da rodovia, onde se encontraram, em 1970, o 8º Batalhão de Engenharia e Construção do Exército, que tocou a obra a partir de Santarém (PA), e o 9º Batalhão, responsável pelo trecho a partir de Cuiabá (MT).