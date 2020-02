Córrego transborda com forte chuva, inunda ponte e danifica caminhonete no Nortão

O córrego da Lavadeira não suportou o forte volume da água da chuva e transbordou, ontem, no final da tarde, no centro de Peixoto de Azevedo. Os moradores registraram o momento que a ponte que dá acesso aos bairros Nova Esperança e Centro Antigo foi inundada pela forte correnteza.





Além disso, uma GM S10 prata que estava nas proximidades do córrego também foi atingida. O motorista e amigos até tentaram retirá-la do local para evitar que fosse alagada, mas não conseguiram. Algumas ruas e avenidas no centro da cidade também foram alagadas.





O secretário de governo de Peixoto, Sidney de Paula disse, esta manhã, ao Só Notícias, que não houve alagamento de residências. “A prefeitura fez a limpeza desse córrego no mês de setembro para evitar entupimento das tubulações, mas a chuva que caiu ontem, foi muito forte. Além disso, próximo ao córrego existem garimpos e pode ter estourado alguma barragem pelo aumento rápido no volume de água. O mais importante é que não ocorreu alagamentos de casas”.





Ainda segundo o secretário, algumas pontes e bueiros na região distrito de União do Norte também foram danificadas com as chuvas dos últimos dias. “Algumas pontes e bueiros que foram levadas pela água. Neste momento, estamos fazendo serviços de emergência para não deixar os moradores isolados. A prefeitura está entrando com os maquinários e contando também com a ajuda dos moradores. A Defesa Civil está acompanhando toda essa situação”.





Fonte: Só Notícias/Cleber Romero (fotos: divulgação)