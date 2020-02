Delegado abre inquérito para investigar padre acusado de assédio em Carlinda

O delegado da Polícia Civil, Pablo Bonifácio Carneiro confirmou, há pouco, ao site Só Notícias, que determinou a abertura de um inquérito para investigar um padre acusado de assediar sexualmente uma mulher, no município de Carlinda.O sacerdote é acusado de dar uma tapa nas nádegas da mulher, no momento em que passava próximo dele. Toda a ação foi gravada pelas câmeras de segurança da paróquia. As imagens foram requeridas e repassadas para serem analisadas pelos investigadores da Polícia Civil.













O padre foi afastado momentaneamente das atividades até que se conclua as investigações. Um sacerdote foi designado pela Diocese Sagrado Coração de Jesus de Sinop.





Ainda não foi confirmado se vítima e acusado prestaram depoimento na delegacia.