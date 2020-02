Dois homens são resgatados após barco virar no Teles Pires

Na tarde deste sábado (22), dois homens que estavam em um barco a motor no rio Teles Pires foram resgatados após a embarcação virar. O acidente aconteceu em um balneário que fica aos fundos do bairro União, no município de Sorriso-MT.





Segundo informações dos amigos que estavam no local, os dois homens resolveram dar uma volta com o barco e no meio do caminho o motor parou. Ao se virar para ligar o motor, um dos tripulantes virou o barco.





Os dois ingeriram bastante água, mas foram resgatados com vida por terceiros.





Ainda, segundo testemunhas, o dono do barco tentou evitar que ele afundasse e acabou sendo arrastado pela correnteza para a margem do rio. A filha de 15 anos passou mal ao ver o pai se afogando e desmaiou.





Pai e filha foram socorridos pelos Bombeiros.





Fonte: Portal Sorriso