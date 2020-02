Em dia de sorte, pescador fisga Jaú com 49 quilos

O pescador Abel de Souza pegou uma corvina de 4,8 quilos (limpo) em Porto Cobrinco, Icaraíma-PR, na segunda-feira, 21. Também no município outros dois pescadores pescaram um jaú de 49 quilos.





A imagem da corvina repercutiu nas redes sociais porque, em média, a espécie costuma pesar, no máximo 2 quilos. Abel, em setembro, pescou um jaú de 63 quilos que também chamou atenção dos internautas. Ele e o irmão Noel de Souza são pescadores profissionais.





A corvina foi pega sem isca. O pescador deixou a corda no rio Ivaí e quando retornou o peixe tinha sido fisgado. A espécie, que é de água salgada, se adaptou bem na água doce, tanto que o mesmo pescador já havia pego um peixe de 3,5 quilos no meio do ano.





Em média o quilo da corvina custa R$ 15 e esta pescada ontem já foi vendida para um restaurante da cidade.