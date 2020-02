Em Juína: mulher é agredida violentamente e ameaçada de morte pela ex-namorada e sua companheira

A polícia judiciária civil da cidade de Juína, Mato Grosso, iniciou uma investigação de um caso de agressão física e ameaça de morte em desfavor de uma mulher, de 37 anos, que relatou ter sido espancada pela sua ex-namorada Jaqueline Lima dos Santos, 21, e a atual namorada dela, Rafaela dos Santos Batista, 23, nesta segunda-feira, dia 17, no módulo – 5.





O site Juína News apurou que a vítima foi surpreendida pelas suspeitas na Rua Boa Esperança e que cada uma delas estariam com um pedaço de madeira nas mãos que acabou sendo obrigada a descer da moto e impediram ela de ir embora.





A mulher ainda chegou a correr, mas foi alcançada e Jaqueline a segurou e Rafaela lhe deu uma gravata e teve uma faca encostada em sua costela, e ao tentar segurar a arma acabou cortando a mão.





Descontroladas, as suspeitas arrastaram a vítima até um terreno baldio e iniciaram mais uma sessão de agressões com murros, chutes e sofreu ameaça com faca.





Depois de um certo tempo, as agressoras “pegaram” o celular da vítima e fugiram do local.





Antes de fugirem, Jaqueline e Rafaela, ameaçaram a vítima de morte caso ela procurasse a polícia e denunciasse a violência.





Hoje, o caso foi exposto após as fotos da mulher agredida serem divulgadas nas redes sociais e as imagens provocaram reação do público que ficou revoltado com tamanha violência, ela aparece com um hematoma no rosto e com a mão enfaixada.





O crime está sendo investigado pela polícia civil que tomará as medidas pertinentes ao caso.





A reportagem não conseguiu contato com as denunciadas.





Fonte/; Juína News