Em MT: Bebê é socorrido desacordado após levar choque ao colocar carregador de celular na boca

Um bebê de apenas seis meses foi encaminhado desacordado para uma unidade de saúde após levar um choque elétrico, em Lucas do Rio Verde (332 quilômetros de Cuiabá). A vítima, que continua internada, estava brincando com um carregador de celular que estava conectado na tomada.





Segundo as informações da família, o bebê colocou o carregador - que estava conectado na tomada - na boca, levou a descarga elétrica e ficou desacordado. O choque foi tão forte, que desarmou o disjuntor da residência.





Desesperada, a família levou o menor até o Posto de Saúde da Família (PSF), onde ele foi reanimado.





Na sequência, o bebê foi encaminhado ao hospital da cidade. Não há informações sobre o estado atual do menor, que segue internado. (Com informações do Só Notícias)