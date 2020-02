Em MT: Filho de ex-prefeito bate Jeep contra caminhão e morre após ficar preso às ferragens

Pedro Henrique Viana, de 22 anos, morreu no fim da manhã desta segunda-feira (17), depois de colidir o carro contra um caminhão. O acidente foi registrado na BR-070, que liga Cuiabá ao município de Primavera do Leste (320 km da Capital).





De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o jovem dirigia um Jeep Renegade, com placas de Primavera do Leste, no momento do acidente. Pedro é filho do ex-prefeito da cidade, Getúlio Viana.





A colisão foi registrada no km 300 da rodovia, onde o carro saiu da pista e foi parar em uma cerca de arames que separa a estrada de uma propriedade rural.





Com o impacto da batida, Pedro ficou preso às ferragens e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.





Sozinho no carro, ele foi encaminhado com vida para o hospital municipal da cidade. No entanto, morreu horas depois.