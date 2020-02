Em MT: Menores com S10 roubada atropelam cinco durante a madrugada

Cinco pessoas ficaram feridas após serem atropeladas por uma caminhonete S10 roubada, conduzida por um adolescente de 15 anos, nome não revelado, que perdeu o controle da direção, devido à alta velocidade e também bateu contra carros estacionados e um poste, na madrugada dessa terça-feira (25) na Avenida Blumenau, bairro Jardim dos Ypês, em Sorriso (420 km da Capital).





Populares acionaram uma equipe de resgate do Corpo dos Bombeiros, que prestou os primeiros socorros no local e em seguida encaminhou as vítimas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para cuidados médicos específicos. Não foi informado o atual estado de saúde das vítimas.





O adolescente e um amigo, também de 15 anos, fugiram do local do acidente sem prestar socorro.





A Polícia Militar (PM) recebeu denúncia sobre a identidade do condutor da caminhonete e os policiais conseguiram chegar ao endereço do acusado no bairro Rota do Sol, onde o menor foi apreendido.





No endereço, o adolescente acabou confessando que estava com outro colega – também menor de idade - quando bateram com a S10 contra os carros, o poste e acabaram atropelando pessoas.





Após ser consultada a placa da caminhonete, que ficou muito danificada, inclusive com pneus estourados, foi feito contato com a dona do veículo, que ainda não tinha dado falta do veículo e descobriu nesse momento que sua caminhonete havia sido furtada no Centro da cidade.





O menor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para ser ouvido pelo delegado de plantão, onde ficou aguardando os procedimentos cabíveis ao caso.