Embarcação naufraga e deixa mortos e desaparecidos no Amapá

O naufrágio de uma embarcação no estado do Amapá, na madrugada deste sábado (29), deixou pelo menos um morto e três desaparecidos, segundo a Marinha do Brasil. As informações são da Record TV. Entre os desaparecido, havia uma criança e dois tripulantes.

O navio Anna Karoline 3 saiu de Porto do Grego, no município de Santana, no Amapá, com destino à Santarém, no Pará, e naufragou nas proximidades da Boca do rio Jari, na madrugada deste sábado, na região sul do Estado.

De acordo com informações da Marinha do Brasil, o comandante da embarcação explicou que o acidente ocorreu após um vento forte. Segundo ele, passa passageiros caíram na água e foram resgatados por uma balsa que passava pelo local.



A Marinha do Brasil informou ainda que a Capitania dos Portos, após tomar conhecimento do naufrágio, enviou imediatamente uma equipe de busca e salvamento para o local para realizar buscas aos desaparecidos. Foi instaurado um inquérito para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente.