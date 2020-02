Emprego formal acelera e Alta Floresta registra avanço de 836% em 2019

A geração de empregos com carteira assinada registrou um aumento considerável de 836% em Alta Floresta (MT) no período de 12 meses, em 2019. No total 6.087 pessoas foram admitidas e 5.881 desligadas, terminando o período com saldo positivo 206. Em 2018 foram gerados 6.604 empregos e 6.582 pessoas foram desligadas terminando o período com saldo positivo 22. As informações são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED).



O setor que mais gerou empregos em 2019 foi o de Comércio com 2.520 admissões e 2.291 demissões terminando o período com saldo positivo 229. O 2° setor que mais gerou empregos foi o de Construção Civil com saldo positivo 49. O 3° setor foi o de Industria de Transformação com saldo positivo 25.

Já o setor que mais desligou foi o de Serviços, com 1.547 contratações e 1.648 demissões, terminando o período com saldo negativo 101. O 2° setor que terminou com saldo negativo foi o de Serviço Industrial de Utilidade Pública terminado com saldo negativo 2.