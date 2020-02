Empresária é presa por porte ilegal de arma de fogo e vender carne de paca

Policiais militares de Querência (a 945 km de Cuiabá), prenderam nesta terça-feira (18.02), uma mulher por crime contra fauna e porte ilegal de arma de fogo. Na ação policial, foi apreendido uma pistola calibre 635, com uma munição, além de quatro pacas e um perdiz que estavam abatidos e limpos.





Conforme o boletim de ocorrência, a denúncia aponta uma lanchonete em que estaria sendo comercializados pescados e animais silvestres. No estabelecimento comercial, os policiais foram recebidos pela mulher que se identificou como proprietária.





Questionada se estaria armazenando ou comercializando algum produto ilegal, a senhora disse que não. Os policiais realizavam vistoria no imóvel quando encontraram os animais abatidos. A arma de fogo estava em um dos cômodos.





Serviço





A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do disque-denúncia 0800.65.3939. Nesse número, sem custo de ligação, qualquer cidadão pode informar situações suspeitas ou crimes. Exemplos: a presença de foragidos da Justiça com mandado de prisão em aberto e ponto de venda de droga.





Fonte: Assessoria PM