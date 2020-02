Ensino Médio e Superior: Governo abre inscrições para seleção de estagiários remunerados nos órgãos estaduais, vagas em Alta Floresta

Começam nesta terça-feira (18) as inscrições para o processo seletivo para formação de cadastro reserva de estagiários em nível médio e superior para 22 municípios do Estado. A seleção será realizada entre os dias 18 de fevereiro e três de março, e terá validade de um ano. A previsão é de que o resultado seja divulgado no dia cinco do próximo mês.





No dia dois de março também terá início a seleção de estudantes de pós-graduação (lato sensu e stricto sensu) que segue até 16 de março. O resultado final será divulgado dia 20 de março. A validade também é de um ano. Mato Grosso é um dos pioneiros em contratar estagiários de pós graduação. Serão ofertadas vagas para todos os municípios.





Serão ofertadas 200 vagas para graduação e 100 para pós-graduação em diversas áreas de formação. Para ensino médio são 30 vagas disponíveis. Todas são para formação de cadastro reserva com possibilidades de ampliação no número de vagas conforme demanda do Estado.





O programa de estágio em pós-graduação busca fazer com que o aluno aprofunde seus conhecimentos em determinada área, expanda o aprendizado e, ainda, invista no networking - estabeleça contato com pessoas com interesses em comum.





De acordo com o secretário Basílio Bezerra o estágio remunerado de uma maneira geral visa preparar os jovens para sua inserção no mercado profissional e o Estado tem um papel importantíssimo nesta tarefa. “Essa inclusão no âmbito profissional proporciona crescimento, aprendizado, autoconfiança e, principalmente, responsabilidade profissional e pessoal”.





Para o titular da Seplag a abertura de vagas para alunos de pós-graduação proporcionará a esses estudantes a possibilidade de alinharem a teoria à prática. “O estágio complementa o processo de aprendizagem e possibilita que o aluno vivencie na prática situações reais do cotidiano profissional”, destaca.





Inscrições





As inscrições e a prova online serão realizadas gratuitamente pelo site do Centro Integração de Empresa-Escola (CIEE) para nível médio e superior, e para estudantes de pós-graduação no site da Super Estágios . Para concorrer a uma vaga o candidato deve estar matriculado e com frequência regular em alguma instituição de ensino.





As provas online serão objetivas de caráter eliminatório e classificatório. O candidato terá dois minutos para responder cada questão.





Ao todo são reservadas 10% (dez por cento) das vagas para pessoas com deficiência e 30% (trinta por cento) para negros ou pardos.









Entre os municípios contemplados estão para o preenchimento de vagas de estágio em nível médio e superior estão Cuiabá, Água Boa, Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Colíder, Confresa, Diamantino, Juara, Juína, Lucas do Rio Verde, Mirassol do Oeste, Nova Mutum, Peixoto de Azevedo, Pontes e Lacerda, Porto Alegre do Norte, Poxoréo, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Felix do Araguaia, Sinop e Tangará da Serra.





Já para o estágio em nível de pós-graduação serão ofertadas vagas em todos os municípios do Estado.





A bolsa de estágio mensal em pós-graduação será de R$ 1.800,00 e nível superior de R$ 900,00, ambas para 30 horas semanais. Já a de nível médio será de R$ 450,00 para 20 horas semanais. Além disso os estagiários terão o auxílio-transporte de R$ 200,00. Os resultados da seleção serão publicados a partir do dia cinco de março de 2020.





O editais circularam em edição extra do Diário Oficial de sexta-feira (14). Confira aqui