Estudantes e docentes do Mercosul têm visto gratuito

Por Andreia Verdélio - Repórter da Agência Brasil - Brasília

O presidente Jair Bolsonaro promulgou hoje (28) o acordo que garante que estudantes e docentes dos países do Mercosul tenham gratuidade na emissão de vistos quando solicitarem residência temporária em algum país do bloco para fins educacionais. O decreto foi publicado no Diário Oficial da União