Estupro em Carlinda: Pai tenta obrigar filha a mentir para polícia para proteger irmão e acaba preso

A Polícia Civil de Alta Floresta prendeu nesta sexta-feira (21), o pai da adolescente que denunciou ter sido vítima de estupro no último dia 17 em Carlinda, conforme a denúncia, o abuso teria sido cometido pelo seu tio, enquanto estava na casa dos avós em Carlinda.





Conforme a Polícia Civil, desde o dia dos fatos, o pai da menor (irmão do suspeito), passou a constranger a adolescente e também a sua mãe para que “retirassem a queixa” e que elas confirmassem que o estupro praticado teria sido consentido, a fim de livra-lo da responsabilidade penal.





As vítimas informaram a Polícia que eram constrangidas e ameaçadas caso não mudassem a versão, o pai justificava que iria abandona-las ao relento.





Nesta sexta (21), as vítimas compareceram a delegacia e confirmaram a violência psicológica, ocorridas inclusive ontem (quinta).





Como o pai as acompanhava na delegacia, foi dada voz de prisão pelo delito de coação no curso do processo.





Na ocasião, considerando a gravidade dos fatos e a proteção as mulheres, não foi arbitrada fiança e ainda oficiado ao poder judiciário o pedido de prisão preventiva do pai da menor.





Relembre o caso





O caso foi registrado na segunda-feira (17), no Núcleo de Polícia Militar de Carlinda, pela mãe da vítima.





Conforme relatos, a menor estaria residindo na casa dos avós, uma vez que veio de outra cidade para estudar.





No dia, o tio que tem 27 anos e que mora no perímetro urbano de Carlinda, foi até a propriedade para pernoitar, quando por volta da 01h00, o suspeito foi ao quarto da menor a pegou a força, levando-a para o seu quarto, onde cometeu o estupro.





De acordo com a vítima, após o abuso, foi ameaçada, caso contasse o estupro para algum familiar.





A menor ainda informou a polícia, que já pela manhã o suspeito foi novamente ao seu quarto e tentou mais uma vez abusa-la, mas resistiu, fazendo com que o suspeito desistisse.





A vítima informou a avó sobre o caso. Ao questionar o suspeito sobre o abuso, ele desmentiu e ainda agrediu verbalmente a menor.





Como a avó não tomou nenhuma providência, a menor enviou uma mensagem para a prima, pedindo ajuda.





O irmão da vítima e sua mãe foram informados, procurando então Polícia. O suspeito foi localizado em sua residência.





Ao ser questionado sobre a denúncia ele negou os fatos inicialmente, alegando que haviam ocorrido “fofocas” sobre o envolvimento dele com outra menina, também da família e que no final era tudo mentira.





Porém, posteriormente assumiu ter mantido relações com a vítima, mas alegou consentimento. Diante da situação, o suspeito foi detido e encaminhado à Delegacia Municipal de Alta Floresta.