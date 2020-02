Família procura por caminhoneiro desaparecido há 2 semanas

Familiares estão em busca de Fábio Ricardo Jacobi, 35 anos, morador de Campo Novo do Parecis que está desaparecido desde o dia 12 de fevereiro. Segundo informações, a vítima estava transportando soja para Porto Velho, quando desapareceu após ligar informando que havia chegado na cidade de destino.





No boletim de ocorrência, os familiares informaram que Fábio dirigia um caminhão Volvo FH preto, placas OBM-3579 e ALA-3024. Caso alguém saiba da localização do caminhoneiro, as informações deverão ser repassadas para as autoridades policiais.