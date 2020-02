Flagrado com amante em casa, homem tenta matar os próprios filhos a tiros

Um homem, nome e idade não informados, foi preso na manhã dessa segunda-feira (24) após ser flagrado com uma amante nos fundos de casa, ameaçar os filhos com disparos de arma de fogo e uma barra de ferro na chácara onde a família mora em Barra do Garças (512 km da Capital).



De acordo com a ocorrência, o homem ficou fora de controle após os filhos ‘chamarem a atenção’ dele na frente da mulher numa casinha nos fundos da propriedade.

Nesse momento, o acusado se apossou de um revólver calibre .32 e atirou duas vezes. Em seguida pegou uma barra de ferro e ameaçou os filhos.

A Polícia Militar (PM) compareceu ao endereço, onde prendeu o acusado e apreendeu a arma com três munições intactas e duas deflagradas.

Aos policiais, o acusado disse que ficou nervoso porque não é certo os filhos brigarem com ele por causa do caso com outra mulher. Ele disse ainda que atirou contra o chão e depois pegou a barra de ferro e fez ameaças.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, junto com a arma de fogo, onde foi ouvido e ficou aguardando os procedimentos legais cabíveis ao caso.

Fonte: Repórter MT