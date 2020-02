Flamengo e Independiente del Valle decidem o título da Recopa SUl-Americana

Após o empate em 2 a 2 no jogo de ida, em Quito, no Equador, na semana passada, as duas equipes chegam em pé de igualdade para a decisão do título inédito na história de ambos. Em caso de novo empate nos 90 minutos, haverá prorrogação em dois tempos de 15 minutos e, persistindo o empate, disputa de pênaltis.





Atual campeão brasileiro e da Libertadores, e embalado pelos títulos da Supercopa do Brasil e da Taça Guanabara, o Rubro-Negro carioca chega como favorito para a final. O técnico Jorge Jesus tem problemas de lesão para escalar a equipe, que não deve contar com o atacante Bruno Henrique, um dos principais destaques do time, e o zagueiro Rodrigo Caio.