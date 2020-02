Governo convoca classificados no processo seletivo dos Hospitais Regionais de Alta Floresta e mais 3 cidades

A Secretaria estadual de Saúde (SES-MT) divulgou no Diário Oficial do Estado que circulou nesta sexta-feira (28.02), os resultados dos processos seletivos simplificados para o preenchimento de vagas em quatro hospitais regionais.





Para o Hospital Regional de Alta Floresta, foram convocados oito candidatos classificados às vagas de enfermeiro, maqueiro e técnico de enfermagem. Para o Hospital Regional de Rondonópolis, são 14 candidatos classificados às vagas de técnico de enfermagem, maqueiro, enfermeiro, técnico de segurança do trabalho, fisioterapeuta, auxiliar de farmácia e técnico de radiologia.





Já para trabalhar no Hospital Regional de Sinop, foram classificados 34 candidatos que vão atuar nas áreas de: contador, assistente social, enfermeiro, maqueiro e médico. O Hospital Regional de Cáceres também foi contemplado com a convocação de quatro candidatos classificados e que irão trabalhar nas áreas de enfermagem e de técnico em radiologia.





Os candidatos classificados devem se apresentar nos dias uteis entre 28 de fevereiro e 05 de março de 2020 no setor Recursos Humanos das respectivas unidades de saúde, com documentos pessoais citados no edital.