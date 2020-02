Grávida e na cadeira de rodas, adolescente de Alta Floresta é presa com droga no MS

Uma adolescente de 16 anos foi apreendida no final da manhã de sábado (22) em Dourados após ser flagrada com maconha por equipe da Guarda Municipal.





Moradora em Alta Floresta, no Mato Grosso, a estudante foi abordada às 11h de sábado no Terminal Rodoviário Renato Lemes Soares.





Com uma das pernas quebrada e com pinos, ela estava numa cadeira de rodas e levava na bagagem 16 tabletes de maconha que pesaram 14,250 quilos.





Durante a abordagem, ela alegou ter pegado a droga em Coronel Sapucaia, na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai, para trazer para Alta Floresta, por R$ 2 mil.





A adolescente revelou ser a terceira viagem dela com drogas. Nas outras duas vezes, foi apreendida em Lucas do Rio Verde, já no Mato Grosso.





Disse já ter filho e estar no segundo mês de gravidez. Detalhou ainda fazer parte de um grupo em aplicativo de mensagens que seleciona meninas para irem do Mato Grosso buscar drogas na fronteira.