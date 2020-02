Homem é atingido por tiro ao fugir de assaltantes em Novo Mundo

A tentativa de assalto ocorreu na entrada de uma fazenda, no município de Novo Mundo . De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, três os homens estavam chegando na propriedade e ao se aproximarem para abrir a porteira, foram surpreendidos por dois bandidos armados.





Para evitar a abordagem dos criminosos, o motorista acelerou a caminhonete para fugir do local. Neste momento, os assaltantes atiraram e acertou um dos passageiros na região do ombro esquerdo. Ele foi levado primeiramente ao hospital municipal de Novo Mundo. Depois, precisou ser transferido ao Hospital Regional de Peixoto de Azevedo, onde segue recebendo os atendimentos necessários e não corre risco de morte.





Os policiais relataram ainda no boletim de ocorrência, que no local foi localizado em meio ao mato uma garrafa térmica com água indicando que os suspeitos fizeram tocaia para roubar as vítimas.





Agora, o caso passa a ser investigado pela Polícia Civil municipal de Guarantã do Norte.