Homem é morto em Alta Floresta após discussão por dívida em esfiharia

O caso foi registrado no início da madrugada de hoje, quarta-feira (26), na perimetral que liga o setor E ao setor C, região central de Alta Floresta.





Maicon Cesar Piovesan dos Anjos, 28 anos, acabou falecendo vítima de um disparo de arma de fogo, o tiro atingiu a sua face do lado direito





Conforme informações recebidas, por volta da 00h35 a PM foi acionada por populares que informavam que havia um homem pedindo socorro.





No local, encontraram Maicon sentado ao chão e ensanguentado, a vítima relatou que teve uma discussão com o suspeito, de 31 anos, que é sócio de um estabelecimento (esfiharia) por motivos relacionados a uma conta.





Após a discussão, a vítima pediu via aplicativo um transporte privado urbano, sendo seguido pelo suspeito.





A testemunha relatou que trabalha como motorista de aplicativo e buscou a vítima no estabelecimento localizado na avenida Ariosto da Riva e que logo após sair do local, uma Strada, branca, passou a segui-los durante todo o trajeto, até chegar próximo ao Lions Clube, onde foi fechado pelo suspeito e obrigado a parar.





O motorista do aplicativo informou que durante o trajeto, o suspeito fazia gestos e xingava a vítima.





Maicon desceu e foi conversar com o suspeito, ficando escorado na janela do veículo Strada, os dois conversaram por cerca de 10 minutos, quando a testemunha ouviu um disparo e uma claridade dentro do carro que estava o suspeito.





Após ouvir o disparo o motorista do aplicativo saiu do local pois temia por sua vida e posteriormente acionou a Polícia Militar.





O Corpo de Bombeiros também foi acionado e prestou socorro à vítima levando ao Hospital Regional, mas o rapaz não resistiu aos ferimentos e faleceu durante a madrugada.





O suspeito não foi localizado até o momento.





No estabelecimento, a PM foi informada por funcionários e pela sócia do comércio que a vítima teria causado tumulto ao pagar uma conta e que teria ofendido verbalmente.





Conforme a sócia, a vítima e o suspeito já tinham mantido uma discussão pelo mesmo motivo, inclusive com registro de ocorrência em outra oportunidade.