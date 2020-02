Homem mostra pênis para PM e acaba detido em Alta Floresta

O caso foi registrado no final da tarde de ontem, segunda-feira (17), na avenida Ariosto da Riva, em Alta Floresta.





Inicialmente, a PM foi acionada para atender a uma ocorrência de desacordo profissional, mas posteriormente ganhou outras proporções. No local, foram encontrados sete homens e duas mulheres, eles estavam em dois veículos, um com placas de Goiânia e com placas do estado de Minas Gerais.





Ao ser anunciado o procedimento de abordagem, o suspeito tentou foragir com um veículo Onix, do qual foi retirado com o apoio de populares.





A partir de então, o homem passou a não atender as ordens da PM, tirou a sua roupa e mostrou suas genitais para a Tenente que atuava como comandante da guarnição e para os demais policiais.





O suspeito resistiu a detenção, sendo necessário o uso de arma não letal (Spark), sendo então detido e encaminhado à Delegacia.